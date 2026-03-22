@tvrefrath
Badminton
TV Refrath 2 — Sterkrade-Nord (Feld 2)
TV Refrath· Heute, 12:55 Uhr
TV Refrath 2 — Sterkrade-Nord (Feld 1)
TV Refrath - 1. BC Sbr.-Bischmisheim (Feld 2)
TV Refrath· 22.03.26, 13:50 Uhr
TV Refrath - 1. BC Sbr.-Bischmisheim (Feld 1)
TV Refrath 2 - 1. BC Wipperfeld 2 (Feld 2)
TV Refrath· 22.03.26, 09:50 Uhr
TV Refrath 2 - 1. BC Wipperfeld 2 (Feld 1)
TV Refrath - 1. BC Wipperfeld (Feld 2)
TV Refrath· 21.03.26, 15:50 Uhr
TV Refrath - 1. BC Wipperfeld (Feld 1)
TV Refrath 2 - SSV WBG Bochum (Feld 2)
TV Refrath· 21.03.26, 11:50 Uhr
TV Refrath 2 - SSV WBG Bochum (Feld 1)
TV Refrath - TSV Trittau (Feld 2)
TV Refrath· 08.02.26, 13:50 Uhr
TV Refrath - TSV Trittau (Feld 1)
TV Refrath 2 - STC Blau-Weiss Solingen (Feld 2)
TV Refrath· 08.02.26, 09:50 Uhr
TV Refrath 2 - STC Blau-Weiss Solingen (Feld 1)
TV Refrath 2 - Gladbecker FC (Feld 2)
TV Refrath· 07.02.26, 11:50 Uhr
TV Refrath 2 - Gladbecker FC (Feld 1)
TV Refrath - SC Union 08 Lüdinghausen (Feld 2)
TV Refrath· 30.11.25, 13:50 Uhr
TV Refrath - SC Union 08 Lüdinghausen (Feld 1)
TV Refrath 2 - SV Berliner Brauereien (Feld 2)
TV Refrath· 30.11.25, 09:50 Uhr
TV Refrath 2 - SV Berliner Brauereien (Feld 1)
TV Refrath - 1. BV Mühlheim (Feld 2)
TV Refrath· 29.11.25, 15:50 Uhr
TV Refrath - 1. BV Mühlheim (Feld 1)
TV Refrath 2 - SC Union 08 Lüdinghausen (Feld 2)
TV Refrath· 29.11.25, 11:50 Uhr
TV Refrath 2 - SC Union 08 Lüdinghausen (Feld 1)
TV Refrath - SV Fun-Ball Dortelweil (Feld 2)
TV Refrath· 19.10.25, 12:50 Uhr
TV Refrath - SV Fun-Ball Dortelweil (Feld 1)
TV Refrath 2 - 1. BC Recklinghausen (Feld 2)
TV Refrath· 19.10.25, 08:50 Uhr
TV Refrath 2 - 1. BC Recklinghausen (Feld 1)
TV Refrath 2 - VfB GW Mülheim (Feld 2)
TV Refrath· 18.10.25, 13:50 Uhr
TV Refrath 2 - VfB GW Mülheim (Feld 1)
TV Refrath· 09.03.25, 09:45 Uhr
TV Refrath - 1. BC Beuel (Feld 2)
TV Refrath· 08.03.25, 15:45 Uhr
TV Refrath - 1. BC Beuel (Feld 1)
TV Refrath 2 - 1. CfB Köln (Feld 2)
TV Refrath· 08.03.25, 11:45 Uhr
TV Refrath 2 - 1. CfB Köln (Feld 1)