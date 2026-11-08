⛸️✨ 30 Jahre Eiscup – Wir feiern ein besonderes Jubiläum!



Herzlich willkommen zum 30. Eiscup 2026 in Innsbruck!🎉



Vom 26. bis 29. November 2026 verwandelt sich Innsbruck wieder in einen Treffpunkt für Eiskunstläufer*innen aus verschiedenen Ländern. Und heuer gibt es einen ganz besonderen Anlass zum Feiern: Der Eiscup findet bereits zum 30. Mal statt!



Seit drei Jahrzehnten steht der Eiscup für die Begeisterung am Eiskunstlauf, sportliche Höchstleistungen, unvergessliche Momente und die Freude daran, Menschen durch den Sport zusammenzubringen.



Auch in diesem Jubiläumsjahr dürfen wir uns auf vier Tage voller beeindruckender Programme, spannender Entscheidungen, großer Emotionen und wunderschöner Momente auf dem Eis freuen.



📺 Seid live dabei!

🌐 Weitere Informationen: www.eislaufen-innsbruck.at



Viel Spaß beim Zuschauen! ⛸️



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