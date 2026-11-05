Ice Challenge 2026 | Tag 3 - Teil 1

⛸️ ICECHALLENGE 2026 – LIVE AUS GRAZ! ❄️



Willkommen zum offiziellen Livestream der Icechallenge 2026 powered by Energie Steiermark!



Vom 5. bis 8. November 2026 verwandelt sich Graz erneut in einen internationalen Treffpunkt des Eiskunstlaufs. Freut euch auf spannende Wettkämpfe, beeindruckende Programme und unvergessliche Momente auf dem Eis!



Erlebt die Athletinnen und Athleten aus aller Welt live und fiebert bei ihren Auftritten mit.



🌐 Weitere Informationen: www.icechallenge.at



Viel Spaß beim Zuschauen! ⛸️



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