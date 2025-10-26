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Landesliga Frauen: SKC Unterharmersbach II - SKV Bonndorf I

SKC Unterharmersbach
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Sportkegeln - Wir übertragen am 26.10.2025 die Partie in der Landesliga der Frauen aus dem Grünen Hof: 15:30 – 18:45 Uhr - Landesliga: SKC Unterharmersbach II - SKV Bonndorf I - @skvs@verbandsliga-suedbaden-120-frauen @skc-unterharmersbach #sportkegeln-classic#unterharmersbach#zell-am-harmersbach#kegelnlebt

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SKC Unterharmersbach ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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