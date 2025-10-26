Landesliga Frauen: SKC Unterharmersbach II - SKV Bonndorf I

Sportkegeln - Wir übertragen am 26.10.2025 die Partie in der Landesliga der Frauen aus dem Grünen Hof: 15:30 – 18:45 Uhr - Landesliga: SKC Unterharmersbach II - SKV Bonndorf I - @skvs @verbandsliga-suedbaden-120-frauen @skc-unterharmersbach #sportkegeln-classic #unterharmersbach #zell-am-harmersbach #kegelnlebt