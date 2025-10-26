Landesliga Frauen: SKC Unterharmersbach II - SKV Bonndorf I

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Sportkegeln
Bezirksliga - Männer: SKC Unterharmersbach III - KSC Wehr Öfflingen II
SKC Unterharmersbach·
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Bezirksliga - Männer: SKC Unterharmersbach III - SG SW FR/SKC Hochdorf I
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Bezirksklasse B: SKC Unterharmersbach IV - SG FA Heros/VK 85 Freiburg II
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1. Bundesliga Männer : SKC Unterharmersbach I - TSV Breitengüßbach I I
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