Verbandsliga Frauen: SKC Unterharmersbach I - SKV Waldkirch I

Sportkegeln - Wir übertragen am 21.01.2024 die Partie in der Verbandsliga der Frauen aus dem Grünen Hof: 12:0 – 15:15 Uhr - Verbandslliga: SKC Unterharmersbach I - SKV Waldkirch I - @skvs @verbandsliga-suedbaden-120-frauen @skc-unterharmersbach @skvwaldkirch #sportkegeln-classic #unterharmersbach #zell-am-harmersbach #kegelnlebt