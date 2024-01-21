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Verbandsliga Frauen: SKC Unterharmersbach I - SKV Waldkirch I

SKC Unterharmersbach
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Sportkegeln - Wir übertragen am 21.01.2024 die Partie in der Verbandsliga der Frauen aus dem Grünen Hof: 12:0 – 15:15 Uhr - Verbandslliga: SKC Unterharmersbach I - SKV Waldkirch I - @skvs@verbandsliga-suedbaden-120-frauen @skc-unterharmersbach @skvwaldkirch #sportkegeln-classic#unterharmersbach#zell-am-harmersbach#kegelnlebt

SportkegelnVerbandsliga Südbaden 120 FrauenSportkegelverein Waldkirch e.V.Sportkegeln Classic
SKC Unterharmersbach ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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