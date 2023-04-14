Fackel Freitag #21: Die härtesten Fackeln des vergangenen Spieltags

14.04.23, 16:19 Uhr
Die 5 härtesten Fackeln des vergangenen Spieltags der 2. HBL, 3. Liga, HBF und 2. HBF. #handball @2-hbl @hsg-nordhorn-lingen @tsv-bayer-dormagen-maenner @eulenludwigshafen @tv-gro ßwallstadt
30.12.22, 16:03 Uhr
16.03.25, 14:45 Uhr
02.04.25, 16:45 Uhr
26.06.26, 11:00 Uhr
02.04.25, 17:15 Uhr
20.03.23, 15:01 Uhr
15.03.21, 10:41 Uhr
21.12.21, 13:45 Uhr
15.03.25, 17:45 Uhr
01.08.26, 13:25 Uhr
25.07.26, 13:25 Uhr
26.07.25, 13:25 Uhr
29.04.23, 14:52 Uhr
19.07.25, 13:25 Uhr
01.08.22, 12:56 Uhr
05.08.21, 13:19 Uhr
19.08.20, 08:44 Uhr
12.02.22, 19:50 Uhr
12.04.23, 12:51 Uhr
01.05.23, 23:36 Uhr
09.10.22, 11:53 Uhr
15.05.23, 14:43 Uhr
01.04.23, 22:14 Uhr
08.04.24, 13:47 Uhr
08.10.21, 17:00 Uhr