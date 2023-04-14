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  4. Fackel Freitag #21: Die härtesten Fackeln des vergangenen Spieltags

Fackel Freitag #21: Die härtesten Fackeln des vergangenen Spieltags

Sporteurope.TV
Sporteurope.TV

14.04.23, 16:19 Uhr

Die 5 härtesten Fackeln des vergangenen Spieltags der 2. HBL, 3. Liga, HBF und 2. HBF.
#handball@2-hbl @hsg-nordhorn-lingen @tsv-bayer-dormagen-maenner @eulenludwigshafen @tv-gro ßwallstadt

TSV Bayer Dormagen Männer HSG Nordhorn-Lingen Eulen Ludwigshafen 2. Handball Bundesliga
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