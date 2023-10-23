ProA: Britisch-Amerikanische Traum-Kombination! Alley oop zum Dunk

Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels Fraport Skyliners vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 4. Spieltag am 22.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @fraportskyliners @kreisbau-knights-kirchheim