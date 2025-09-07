Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Sportfreunde Loxten 26/27 59,90 € MT Melsungen 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Weiter Sportfreunde Loxten vs. MT Melsungen II Sportfreunde Loxten Männer 05.09.26, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie Sportfreunde Loxten vs. MT Melsungen II der 3. Liga Handball Männer am 05.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerSportfreunde Loxten MännerMT Melsungen Männer IISportfreunde Loxten Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.