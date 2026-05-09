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Landesverbandsmeisterschaft Bahnradsport in Gera

SSV Gera 1990 e.V.
SSV Gera 1990 e.V.

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Spannung, Tempo und pure Emotionen auf der Radrennbahn Gera! 🚴💨

Nach den packenden Rennserien beim Geraer Bahncup legen die Athleten noch eine Schippe drauf: Bei der Landesverbandsmeisterschaft geht es um nicht weniger als die begehrten Meistertitel! 🏆

Die besten Nachwuchs- und Radsporttalente treten in mitreißenden Disziplinen gegeneinander an und kämpfen um jede Hundertstelsekunde, wertvolle Punkte und die Zielsprints.

📄 Alle Details, Ergebnisse & die offizielle Ausschreibung:
https://www.rad-net.de/rad-net-portal/rad-net-ausschreibungen.htm?url=%2Fmodules.php%3Fname%3DAusschreibung%26pgID_Veranstaltung%3D3%26ID_Veranstaltung%3D42709%26mode%3Dascr_detail%26typ%3Di&url_hash=6z6Swo3vUTE17EpoD_rHM1-FX9vRVpu7abLgDhwasJc

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