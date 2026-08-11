Sportkegeln Classic
1. Bundesliga Frauen: SSV Warmensteinach gegen KV Liedolsheim
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1. Bundesliga Frauen: SSV Warmensteinach vs. FSV Erlangen-Bruck
SSV Warmensteinach·
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1. Bundesliga Frauen: SSV Warmensteinach gegen SKC Victoria Bamberg
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1. Bundesliga Frauen: SSV Warmensteinach vs. ESV Lok Elsterwerda
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