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Deutsche Erfolge beim starkbesetzten Paznaun Ischgl Ultra Trail

Sport im Alpenraum
Sport im Alpenraum

14.07.26, 14:37 Uhr

Beinahe 1.300 Läuferinnen und Läufer nahmen am Veranstaltungswochenende die unterschiedlichen Bewerbe beim PIUT 2026 in Angriff. Zur Wahl standen Strecken über 100, 85, 50, 30, 20 und zehn Kilometer. Die Königsdisziplin führte über 100 Kilometer und rund 6.300 Höhenmeter. Große Teile der Routen verliefen entlang des Paznauner Höhenwegs und verbanden die vier Orte See, Kappl, Galtür und Ischgl miteinander.

Erfolge gab es für die Deutschen Athlet:Innen u.a. durch David Niegemann und Marie-Luise Mühlhuber über die 100 Kilometer Distanz. Hannah Marquard siegte über 85 Kilometer und Sven Koch war über 50 Kilometer eine Klasse für sich.

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