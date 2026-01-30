@redbulls
Gegründet im Jahr 2000, hat sich der EC Red Bull Salzburg in den Folgejahren mit nationalen und internationalen Erfolgen einen Namen gemacht und zählt zu den beständigsten Eishockeyclubs in Österreich.
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