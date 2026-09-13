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Jugendbundesliga wB: Thüringer HC – Frankfurter HC

Thüringer HC Frauen II
Thüringer HC Frauen II

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Video-Livestream der Partie Thüringer HC vs. Frankfurter HC in der Jugendbundesliga der weiblichen Jugend B am 19.09.2026 aus der Sporthalle des Sportgymnasiums in Erfurt. #handball#JugendbundesligawB#dhb#thueringer-hc-wb

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Thüringer HC Frauen II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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