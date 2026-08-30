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Regionalliga Nord mB: THW Kiel II vs MTV Lübeck II

THW Kiel Junioren
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Video-Livestream des Spiels THW Kiel II vs MTV Lübeck II in der Regionalliga Nord B-Jugend am Sonntag, 13.09.2026, Anpfiff 15:30 Uhr. Der Erlös des Livestreams fließt in die Nachwuchsarbeit des THW Kiel.

Handball
THW Kiel Junioren ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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