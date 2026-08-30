Premium-Livestream Hol dir diesen Livestream für nur 3,50 € Pay per View 3,50 € Weiter Regionalliga Nord mB: THW Kiel II vs MTV Lübeck II THW Kiel Junioren 13.09.26, 13:20 Uhr UPCOMING Ab 3,50 € Folgen Video-Livestream des Spiels THW Kiel II vs MTV Lübeck II in der Regionalliga Nord B-Jugend am Sonntag, 13.09.2026, Anpfiff 15:30 Uhr. Der Erlös des Livestreams fließt in die Nachwuchsarbeit des THW Kiel. HandballTHW Kiel Junioren ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.