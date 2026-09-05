Premium-Livestream Pay per View 5,90 € SG Regensburg 26/27 69,90 € TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSB Schwäbisch Gmünd vs. SG Regensburg TSB Schwäbisch Gmünd Männer 12.09.26, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie TSB Schwäbisch Gmünd vs. SG Regensburg in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 05.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-suedHandball3. Handball-Liga Männerhandball.netDeutscher HandballbundTSB Schwäbisch Gmünd Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.