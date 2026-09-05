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TSB Schwäbisch Gmünd vs. SG Regensburg

TSB Schwäbisch Gmünd Männer
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Video-Livestream der Partie TSB Schwäbisch Gmünd vs. SG Regensburg in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 05.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued

Handball3. Handball-Liga Männerhandball.netDeutscher Handballbund
TSB Schwäbisch Gmünd Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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