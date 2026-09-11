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3. Liga: Staffel Nord-West - TSG A-H Bielefeld vs. TV Bissendorf-Holte
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3. Liga: Staffel Nord-West - TSG A-H Bielefeld vs. VfL Eintracht Hagen II
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3. Liga: Staffel Nord-West - TSG A-H Bielefeld vs. ASV Hamm-Westfalen
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3. Liga: Staffel Nord-West - TSG A-H Bielefeld vs. Wilhelmshavener HV
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