Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TuS 1882 Opladen 26/27 69,90 € TSG Münster 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSG Münster vs. TuS 1882 Opladen TSG Münster Männer 20.03.27, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSG Münster vs. TuS 1882 Opladen. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSG Münster MännerTuS 1882 Opladen MännerTSG Münster Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.