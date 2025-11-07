Premium-Livestream Pay per View 5,90 € DHK Flensborg 26/27 59,90 € TSV Burgdorf 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Weiter TSV Burgdorf II vs. DHK Flensborg TSV Burgdorf II Männer 05.09.26, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie TSV Burgdorf II vs. DHK Flensborg der 3. Liga Handball Männer am 05.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerTSV Burgdorf II MännerDHK Flensborg MännerTSV Burgdorf II Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.