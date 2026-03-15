2. BUNDESLIGA MITTE 120 FRAUEN: TSV BREITENGÜSSBACH - 1. SKG ROSSDORF

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Kegeln
2. BUNDESLIGA MITTE 120 HERREN: TSV BREITENGÜSSBACH - 1. SKC MONSHEIM
TSV Breitengüßbach Kegeln·
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1. Bundesliga 120 Männer: TSV Breitengüßbach - VFB Hallbergmoos-Goldbach
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2. Bundesliga 120 Damen: TSV Breitengüßbach - SKK Unter Uns Bad Neustadt
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