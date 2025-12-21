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JBLH wA Vorrunde 4: TSV Ismaning vs. Frisch auf Göppingen

TSV Ismaning U19W
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Video-Livestream der Partie TSV Ismaning vs. Frisch auf Göppingen in der Vorrunde 4 der Jugendhandballbundesliga wA am 21.12.2025. @tsvismaning-u19w @frisch-auf-goeppingen-u19w @handball-net @deutscherhandballbund     @jblhweiblich #handball#jblh #dhb

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