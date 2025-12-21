JBLH wA Vorrunde 4: TSV Ismaning vs. Frisch auf Göppingen TSV Ismaning U19W 21.12.25, 12:45 Uhr Folgen Video-Livestream der Partie TSV Ismaning vs. Frisch auf Göppingen in der Vorrunde 4 der Jugendhandballbundesliga wA am 21.12.2025. @tsvismaning-u19w @frisch-auf-goeppingen-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball #jblh #dhbHandballTSV Ismaning U19WFrisch Auf Göppingen Frauen IIFrisch Auf Göppingen 2TSV Ismaning U19W ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.