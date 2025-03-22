Der Internationale TuG-Pokal ist ein in Deutschland in dieser Form einmaliger Wettkampf. Er vereint die zwei Sportarten Sportakrobatik und Gerätturnen auf Spitzenniveau. Sportler aus einem internationalen Starterfeld kämpfen jährlich um die begehrten Pokale und zeigen ihr Können. Für Zuschauer ermöglicht der Wettkampf einen hervorragenden Einblick in die zwei Sportarten, der so nur selten möglich ist. Mehr Informationen und Zeitplan: http://www.tug-pokal.de #geraetturnen #sportakrobatik #tugpokal #leipzig