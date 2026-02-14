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JBLH wA Pokalrunde B: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Frisch Auf Göppingen

Turnerschaft St. Tönis U19W
Turnerschaft St. Tönis U19W

Video-Livestream der Partie Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Frisch Auf Göppingen in der Pokalrunde B der Jugendhandballbundesliga wA am 14.02.2026. @turnerschaft-sankt-toenis-u19w @frisch-auf-goeppingen-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

HandballTurnerschaft St. Tönis U19WFrisch Auf Göppingen Frauen IIFrisch Auf Göppingen 2
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