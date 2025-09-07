Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TuS Spenge 26/27 69,90 € VfL Fredenbeck 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TuS Spenge vs. VfL Fredenbeck TuS Spenge Männer 20.02.27, 18:00 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TuS Spenge vs. VfL Fredenbeck. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTuS Spenge MännerVfL Fredenbeck MännerTuS Spenge Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.