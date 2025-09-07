Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TuS Spenge 26/27 59,90 € HSG Varel 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TuS Spenge vs. HSG Varel TuS Spenge Männer 07.11.26, 18:00 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie TuS Spenge vs. HSG Varel der 3. Liga Handball Männer am 07.11.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerTuS Spenge MännerHSG Varel MännerTuS Spenge Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.