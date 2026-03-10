Video-Livestream des Spiels TuSEM Essen U19 vs. VfL Eintracht Hagen U19 in der 1. Liga JBLH Nord am 03.10.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @tusem-essen-u19m @vfleintrachthagen-u19m @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga1Nord