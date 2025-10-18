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TV Bittenfeld II vs. TSV Neuhausen/Filder

TV Bittenfeld 1898 Männer II
TV Bittenfeld 1898 Männer II

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Video-Livestream der Partie TV Bittenfeld II vs. TSV Neuhausen/Filder der 3. Liga Handball Männer am 05.09.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued

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TV Bittenfeld 1898 Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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