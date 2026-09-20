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3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. SFN Vechta
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3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. TSV Nord-Harrislee
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3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. TSV Altenholz
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3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. Frankfurter Handballclub
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3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Blomberg-Lippe II
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