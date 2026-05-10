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TV Hannover-Badenstedt U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w

TV Hannover-Badenstedt U19w

@tv-hannover-badenstedt-u19w

Der TVHB (die Handballsparte des TV Badenstedt von 1891 e. V.) zählt über 300 Mitglieder und nimmt in der Saison 2025/2026 mit 18 Jugend- und 4 Seniorenteams. am Spielbetrieb teil. Damit ist der TVHB in allen Altersklassen mit seinen Teams vertreten.

Spielplan und nächste Livestreams

Samstag, 19. SeptemberSa 19. September

Samstag, 10. OktoberSa 10. Oktober

Sonntag, 15. NovemberSo 15. November

Sonntag, 22. NovemberSo 22. November

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