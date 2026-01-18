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JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

TV Hannover-Badenstedt U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w

Video-Livestream der Partie TV Hannover-Badenstedt vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg in der Meisterrunde A der Jugendhandballbundesliga wA am 18.01.2026. @tv-hannover-badenstedt-u19w @sv-fortuna-neubrandenburg-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

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TV Hannover-Badenstedt U19w ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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