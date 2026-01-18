JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg

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JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Blomberg-Lippe
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JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Handewitter SV
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JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. Buxtehuder SV
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JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. Frankfurter Handball Club
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