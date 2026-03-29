Handball
JBLH wA Pokalfinale: Berliner TSC vs. HSG Kleenheim-Langgöns
Berliner TSC U19w·
@hsg-kleenheimlanggoens-u19u17w
Die Mädels der HSG Kleenheim-Langgöns haben es geschafft sich für die wJB und wjABundesliga zu qualifizieren. Eine mega Leistung und Lohn für harte Arbeit! Wir freuen uns auf viele Zuschauer und auf faire und gute Spiele!
Handball
JBLH wA Pokalfinale: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Berliner TSC
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Frisch Auf Göppingen
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: HSG Kleenheim-Langgöns vs. HC Erlangen
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: HSG Kleenheim-Langgöns vs. TSV Ismaning
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. HSG Kleenheim-Langgöns
Frisch auf Göppingen U19w·
Handball
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Handball
wjB Bundesliga HSG Kleenheim-Langgöns vs. TSG Münster
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V.
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
wjB HSG Kleenheim-Langgöns vs. SG Kappelwindeck/Steinbach
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: HSG Kleenheim-Langgöns vs. TSV Bayer 04 Leverkusen
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. HSG Kleenheim-Langgöns
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: HSG Kleenheim-Langgöns vs. BV Borussia 09 Dortmund
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Bergischer HC 06
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: TSV bayer 04 Leverkusen vs. HSG Kleenheim-Langgöns
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: HSG Kleenheim-Langgöns vs SG 09 Kirchhof
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·