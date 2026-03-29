HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W @hsg-kleenheimlanggoens-u19u17w Folgen

Die Mädels der HSG Kleenheim-Langgöns haben es geschafft sich für die wJB und wjABundesliga zu qualifizieren. Eine mega Leistung und Lohn für harte Arbeit! Wir freuen uns auf viele Zuschauer und auf faire und gute Spiele!