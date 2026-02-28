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JBLH wA Pokalrunde B: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Frisch Auf Göppingen

HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W
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Video-Livestream der Partie HSG Kleenheim-Langgöns vs. Frisch Auf Göppingen in der Pokalrunde B der Jugendhandballbundesliga wA am 28.02.2026. @hsg-kleenheimlanggoens-u19u17w @frisch-auf-goeppingen-u19w @handball-net @deutscherhandballbund @jblhweiblich #handball    #jblh#dhb

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HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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