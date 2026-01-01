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Anker Cup
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Anker Cup
@ankercup
Spielplan und nächste Livestreams
15.08.26
09:30
Anker Cup 2026 - Samstag
Anker Cup
Handball
16.08.26
08:45
Anker Cup 2026 - Sonntag
Anker Cup
Handball
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Deutscher Tanzsportverband e.V.
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Faustball Deutschland e.V.
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Deutscher Boxsportverband DBV
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BWF Welttour
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Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen e.V.
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Deutscher Schwimm-Verband e.V.
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Wanda Diamond League
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Niedersächsischer Rollsport und Inline Verband e.V.
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