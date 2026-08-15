 Zum Inhalt

Datenschutz-Einstellungen nicht verfügbar

Die Datenschutz-Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte deaktiviere ggf. deinen Adblocker und lade die Seite neu.

Anker Cup 2026 - Samstag

Anker Cup
Anker Cup

⚓️ Anker Cup 2026 – Handball-Emotionen hautnah erleben
Erlebe zwei Tage voller Spannung, Leidenschaft und hochklassigem Handball beim Anker Cup 2026! Am 15. und 16. August 2026 verwandelt sich die Halle in den Mittelpunkt des norddeutschen Handballs.

Freu dich auf packende Duelle, intensive Zweikämpfe und echte Gänsehaut-Momente. Mehrere ambitionierte Teams treffen im Rahmen dieses hochkarätigen Vorbereitungsturniers aufeinander und liefern dir Handball auf Top-Niveau.

Handball
Anker Cup ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von Anker Cup

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.