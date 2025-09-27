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3. Liga: Staffel Süd-West - TV Homburg vs. HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II

TV Homburg Männer
TV Homburg Männer

Video-Livestream der Partie TV Homburg vs. HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 27.09.2025. @tvhomburg-maenner @hsg-dutenhofen-muenchholzhausen-maenner-ii @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued-west

HandballTV Homburg MännerHSG Dutenhofen-Münchholzhausen Männer II3. Liga Handball Männer
TV Homburg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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