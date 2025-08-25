Tennis
Weitere Videos und Fotos von US Open 2025 Women's Singles
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Finale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Naomi Osaka (JPN) [23] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Finale - kommentiert von Matthias Stach, Boris Becker & Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Jessica Pegula (USA) [4] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Jessica Pegula (USA) [4] - Halbfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Iga Swiatek (POL) [2] - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Magdalena Frech (POL) [28] vs. Coco Gauff (USA) [3] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Iga Swiatek (POL) [2] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Jessica Pegula (USA) [4] vs. Barbora Krejcikova (CZE) - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Iva Jovic (USA) vs. Jasmine Paolini (ITA) [7] - 2. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·