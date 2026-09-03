Premium-Video Turniertag 7 9,90 € All Access 24,90 € Weiter Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo - kommentiert von Ulf Kahmke & Jonas Hartenstein US Open 2026 - Men's Singles Heute, 02:35 Uhr Premium Folgen US Open 2026: Video-Livestream des Spiels Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo. @us-open-2026 #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Men's Singles ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation. Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz