Felix Auger-Aliassime vs. Rinky Hijikata - kommentiert von Florian Heer

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US Open 2026 - Men's Singles ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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