Felix Auger-Aliassime vs. Rinky Hijikata - kommentiert von Florian Heer US Open 2026 - Men's Singles Heute, 20:55 Uhr UPCOMING Premium Folgen US Open 2026: Video-Livestream des Spiels Felix Auger-Aliassime vs. Rinky Hijikata - kommentiert von Florian Heer. @us-open-2026 #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Men's Singles ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation. Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz