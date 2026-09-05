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Video-Highlights der Partie Francisco Cerundolo vs. Alexander Blockx in der 4. Runde der Männer am 07.09.2026 im Rahmen der US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightsmenssingles Tennis US Open highlightsmenssingles

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