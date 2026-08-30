Premium-Video Turniertag 4 9,90 € All Access 24,90 € Weiter Jaime Faria vs. Carlos Alcaraz - kommentiert von Dennis Heinemann US Open 2026 - Men's Singles Heute, 00:22 Uhr Premium Folgen US Open 2026: Video-Livestream des Spiels Jaime Faria vs. Carlos Alcaraz - kommentiert von Dennis Heinemann. @us-open-2026 #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Men's Singles ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation. Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz