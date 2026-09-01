Tristan Schoolkate vs. Flavio Cobolli - kommentiert von Ulf Kahmke & Jonas Hartenstein US Open 2026 - Men's Singles Heute, 18:56 Uhr Premium Folgen US Open 2026: Video-Livestream des Spiels Tristan Schoolkate vs. Flavio Cobolli - kommentiert von Ulf Kahmke & Jonas Hartenstein. @us-open-2026 #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Men's Singles ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation. Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz