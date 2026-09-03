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Valentin Vacherot vs. Frances Tiafoe

US Open 2026 - Men's Singles
US Open 2026 - Men's Singles

HIGHLIGHTS

US Open 2026: Video-Highlights des Spiels Valentin Vacherot vs. Frances Tiafoe @us-open-2026 #tennis #usopen #highlightsmenssingles

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