US Open 2026

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres wird über drei Wochen im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows ausgespielt. Nach der Fan Week und der Qualifikation startet am 30. August das Hauptfeld mit je 128 Spielerinnen und Spielern im Einzel.

Austragungsort Flushing Meadows,

Queens, New York Belag Hartplatz Zeitraum 23. August bis

13. September 2026 Hauptfeld Je 128 im Einzel,

sieben Runden Anspielzeiten Tags ab 17:00 Uhr,

Nightsession ab 1:00 Uhr

Alle Termine im Überblick

23.–29. August Fan Week mit Trainings, Mixed-Doppel und Arthur Ashe Kids' Day — kostenlos 24.–27. August Qualifikation, zehn Courts parallel — kostenlos 30. Aug.–1. Sept. Erste Runde 2.–3. September Zweite Runde 4.–5. September Dritte Runde 6.–7. September Achtelfinale 8.–9. September Viertelfinale 10.–11. September Halbfinale Sa, 12. September Finale der Damen So, 13. September Finale der Herren

Alle Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit. Die Tagessessions beginnen um 17:00 Uhr, im Arthur Ashe Stadium um 18:00 Uhr; die Nightsession startet um 1:00 Uhr in der Nacht. Der Spielplan kann sich durch Wetter und Spielverlauf verschieben.