Premium-Livestream Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/27 69,90 € TSB Heilbronn-Horkheim 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter VfL Pfullingen vs. TSB Heilbronn-Horkheim VfL Pfullingen Männer 23.01.27, 18:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels VfL Pfullingen vs. TSB Heilbronn-Horkheim. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerTSB Heilbronn-Horkheim MännerVfL Pfullingen Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.