Premium-Livestream Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/27 69,90 € TV Erlangen-Bruck 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter VfL Pfullingen vs. TV Erlangen-Bruck VfL Pfullingen Männer 21.11.26, 18:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels VfL Pfullingen vs. TV Erlangen-Bruck. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerTV Erlangen-Bruck MännerVfL Pfullingen Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.