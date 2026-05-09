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VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II

VfL Pfullingen Männer
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Video-Livestream der Partie VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II der 3. Liga Handball Männer am 09.12.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued

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VfL Pfullingen Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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