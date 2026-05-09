Premium-Livestream Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/27 59,90 € HBW Balingen-Weilstetten 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II VfL Pfullingen Männer 09.12.26, 19:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II der 3. Liga Handball Männer am 09.12.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-suedHandball3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerHBW Balingen-Weilstetten Männer IIVfL Pfullingen Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.