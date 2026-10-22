Chabloz und Kajiya sichern sich GKA Freestyle Kite WM-Titel in Ilha do Guajiru

Das große Finale der GKA Freestyle Saison 2026 wurde in Ilha do Guajiru, Brasilien ausgetragen. Beim letzten Event des Jahres trafen sich die besten Freestyle-Kitesurfer*innen der Welt, um ein letztes Mal um die entscheidenden Ranglistenpunkte zu kämpfen. Mit 24 Männern und 14 Frauen im Teilnehmerfeld stand einiges auf dem Spiel – beste Voraussetzungen für ein spannendes Saisonfinale. Im Finale der Frauen traf Lokalmatadorin Bruna Kajiya (BRA) auf Claudia León (ESP), Francesca Bagnoli (ITA) und Phoebe Rocher (FRA). Kajiya überzeugte mit einer starken Leistung und sicherte sich vor heimischem Publikum den Event-Sieg. Gleichzeitig machte sie damit ihren siebten GKA Freestyle Kite Weltmeister-Titel perfekt. León belegte den zweiten Platz, während Rocher bei ihrem ersten Finaleinzug direkt aufs Podium fuhr und Dritte wurde.



Bei den Männern lieferten sich Maxime Chabloz (SUI), Karim Mahmoud (EGY), Anthar Racca (MEX) und Erick Anderson (BRA) ein spannendes Duell um die Podiumsplätze. Alle vier Fahrer starteten stark und zeigten anspruchsvolle Tricks mit hohen Wertungen. Während Anderson im Verlauf des Heats etwas zurückfiel, blieb das Rennen zwischen Chabloz, Mahmoud und Racca bis zum S