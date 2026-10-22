Chabloz und Kajiya sichern sich GKA Freestyle Kite WM-Titel in Ilha do Guajiru

Das große Finale der GKA Freestyle Saison 2026 wurde in Ilha do Guajiru, Brasilien ausgetragen. Beim letzten Event des Jahres trafen sich die besten Freestyle-Kitesurfer*innen der Welt, um ein letztes Mal um die entscheidenden Ranglistenpunkte zu kämpfen. Mit 24 Männern und 14 Frauen im Teilnehmerfeld stand einiges auf dem Spiel – beste Voraussetzungen für ein spannendes Saisonfinale. Im Finale der Frauen traf Lokalmatadorin Bruna Kajiya (BRA) auf Claudia León (ESP), Francesca Bagnoli (ITA) und Phoebe Rocher (FRA). Kajiya überzeugte mit einer starken Leistung und sicherte sich vor heimischem Publikum den Event-Sieg. Gleichzeitig machte sie damit ihren siebten GKA Freestyle Kite Weltmeister-Titel perfekt. León belegte den zweiten Platz, während Rocher bei ihrem ersten Finaleinzug direkt aufs Podium fuhr und Dritte wurde.
Bei den Männern lieferten sich Maxime Chabloz (SUI), Karim Mahmoud (EGY), Anthar Racca (MEX) und Erick Anderson (BRA) ein spannendes Duell um die Podiumsplätze. Alle vier Fahrer starteten stark und zeigten anspruchsvolle Tricks mit hohen Wertungen. Während Anderson im Verlauf des Heats etwas zurückfiel, blieb das Rennen zwischen Chabloz, Mahmoud und Racca bis zum S
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien
und 246 andere Länder Schweiz, Frankreich, Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Angola, Antarktis (Sonderstatus durch Antarktisvertrag), Argentinien, Amerikanisch-Samoa, Australien, Aruba, Åland, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Saint-Barthélemy, Bermuda, Brunei, Bolivien, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Bouvetinsel, Botswana, Weißrussland, Belize, Kanada, Kokosinseln, Kongo, Demokratische Republik, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Republik, Elfenbeinküste, Cookinseln, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Kap Verde, Curaçao, Weihnachtsinsel, Zypern, Tschechien, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falklandinseln, Mikronesien, Färöer, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Guernsey (Kanalinsel), Ghana, Gibraltar, Grönland, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorialguinea, Griechenland, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Hongkong, Heard und McDonaldinseln, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Insel Man, Indien, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Irak, Iran, Island, Jersey (Kanalinsel), Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kirgisistan, Kambodscha, Kiribati, Komoren, St. Kitts und Nevis, Korea, Nord, Korea, Süd, Kuwait, Kaimaninseln, Kasachstan, Laos, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Monaco, Moldau, Montenegro, Saint-Martin (französischer Teil), Madagaskar, Marshallinseln, Nordmazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Macau, Nördliche Marianen, Martinique, Mauretanien, Montserrat, Malta, Mauritius, Malediven, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Neukaledonien, Niger, Norfolkinsel, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Nauru, Niue, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Französisch-Polynesien, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Saint-Pierre und Miquelon, Pitcairninseln, Puerto Rico, Palästina, Portugal, Palau, Paraguay, Katar, Réunion, Rumänien, Serbien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Salomonen, Seychellen, Sudan, Schweden, Singapur, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, Slowenien, Spitzbergen und Jan Mayen, Slowakei, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Somalia, Suriname, Südsudan, São Tomé und Príncipe, El Salvador, Sint Maarten, Syrien, Eswatini, Turks- und Caicosinseln, Tschad, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Togo, Thailand, Tadschikistan, Tokelau, Osttimor, Turkmenistan, Tunesien, Tonga, Türkei, Trinidad und Tobago, Tuvalu, Republik China, Tansania, Ukraine, Uganda, United States Minor Outlying Islands, Vereinigte Staaten, Uruguay, Usbekistan, Vatikanstadt, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Britische Jungferninseln, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Vanuatu, Wallis und Futuna, Samoa, countries.XK, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe