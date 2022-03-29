Skifahren im Sommer, Mountainbiken über See: David Meier gelingen Weltpremieren

Skifahren im sommerlichen Bikepark und eine Mountainbike-Fahrt über den Bodensee! Der österreichische Freeride-Athlet David Meier sorgt gleich mit mehreren außergewöhnlichen Weltpremieren für Aufsehen. Im Mittelpunkt des Filmprojekts TWO FACED 2 stehen vier außergewöhnliche Weltpremieren, die es in dieser Form bislang nicht gegeben hat: Als spektakuläres Finale überquert David Meier bei Sonnenuntergang mit dem Mountainbike die offene Wasseroberfläche des Bodensees. Im sommerlichen Bikepark Brandnertal springt der Freeride-Athlet auf Skiern gemeinsam mit Mountainbike-Profis durch die Luft. Am Achensee wagt er eine weitere ungewöhnliche Premiere und überquert den See mit regulärer Freeride-Skiausrüstung bei Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. Im Schweizer Verzascatal wird Skifahren endgültig zur Wassersportart: Mit normalen alpinen Skiern fährt David Meier durch eine enge Schlucht über das Wasser. Freesports

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