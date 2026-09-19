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2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: 1. KC Weiherhof - Schützengilde Bayreuth

1. KC Weiherhof
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Zum 9. Spieltag der 2. Bundesliga Mitte 120 Frauen im Sportkegeln empfängt der 1. KC Weiherhof @1kcweiherhof die Gäste von Schützengilde Bayreuth @schuetzengildebayreuthkegeln
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1. KC Weiherhof ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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