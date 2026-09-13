Am Samstag, 19.09.2026, empfängt die weibliche U17 des HSV Solingen-Gräfrath 76 in der Jugendbundesliga die JSG Westfalen. Anwurf ist um 12:30 Uhr in der Klingenhalle Solingen. Das Spiel ist die zweite Partie der Vorrunde 4 der weiblichen B-Jugend-Bundesliga.



Die Mannschaft freut sich auf die Unterstützung der Zuschauer bei ihrem ersten Heimspiel der Vorrunde