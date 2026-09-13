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HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W vs JSG Westfalen

HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W
HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W

UPCOMING

Am Samstag, 19.09.2026, empfängt die weibliche U17 des HSV Solingen-Gräfrath 76 in der Jugendbundesliga die JSG Westfalen. Anwurf ist um 12:30 Uhr in der Klingenhalle Solingen. Das Spiel ist die zweite Partie der Vorrunde 4 der weiblichen B-Jugend-Bundesliga.

Die Mannschaft freut sich auf die Unterstützung der Zuschauer bei ihrem ersten Heimspiel der Vorrunde

Handballfrauen
HSV Solingen Gräfrath 76 e.V. U17W ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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