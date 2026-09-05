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HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. SV Werder Bremen

2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
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HIGHLIGHTS

2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Highlights des Spiels HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. SV Werder Bremen @2-handball-bundesliga-frauen #hbf2highlights

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